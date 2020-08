Chiazze brune in mare ma niente paura: è un'alga non nociva | Password Magazine

FALCONARA MARITTIMA – E’ l’alga ‘fibrocapsa japonica’ ad aver colorato di scuro il mare nel tratto antistante il centro città. A comunicarlo al Comune, questa mattina, è stata la sezione falconarese della Capitaneria di Porto, che domenica attorno alle 16.40 ha ricevuto la segnalazione di un cittadino per la presenza di una chiazza bruna nelle acque marine.

Gli uomini della Capitaneria hanno fatto un sopralluogo e hanno verificato che il fenomeno non dipendeva da immissioni in mare o scarichi attivi. Hanno quindi allertato l’Arpam, che ha effettuato un campionamento e ha eseguito le analisi.

E’ emersa la presenza dell’alga in questione, che non è nociva per la salute.