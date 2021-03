JESI – Chiude il ristorante jesino La Corte dei Miracoli di via Mura Orientali (sotto l’archetto di Corte Bettini) . L’attività, gestita dal 2016 da Marco Coccetti e la moglie Paola Corda, non ha retto purtroppo alla crisi aperta dalla pandemia.

Ieri la comunicazione ai clienti sulla pagina social:

«Come molti già sapevano, la nostra impresa termina qui.

Questa estate, dopo il lockdown, abbiamo tentato di ripartire seppur facendo infiniti sacrifici e sperando in una continuità lavorativa ma, le uniche cose a ripartire sono stati i costi di esercizio e tasse – si legge nel post -.

Speriamo un domani, di poter ripartire in una qualche maniera con la ristorazione. Per ora ringraziamo tutti voi che ci avete sostenuto e apprezzato il nostro lavoro».

Tanti i commenti social arrivati dai clienti, tutti increduli, dispiaciuti e con la speranza di poter rivedere Marco e Paola in un nuovo progetto di ripartenza.