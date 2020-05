Ciclista a terra sul ponte della Barchetta, scattano i soccorsi

MONSANO – Incidente a Monsano sul Ponte della Barchetta. Per cause in corso di accertamento un ciclista è stato trovato riverso a terra, privo di sensi, poco dopo lo stabilimento di Baldi Carni, provenendo dalla SS76. Non è ancora chiaro se a causarne la caduta sia stato un malore o il risucchio di camion. A trovarlo è stato Lorenzo Mazzieri, coordinatore della Protezione civile provinciale che ha subito allertato i soccorsi del 118.

Sul posto l’automedica, la Croce Verde di Jesi e anche Icaro, atterrato in un campo adiacente. Sul posto sono arrivati i carabinieri, la Polizia e altri volontari della Protezione civile che, coordinati da Mazzieri, hanno contribuito alle operazioni.

L’uomo è stato caricato a bordo dell’ambulanza e trasportato a Torrette per un sospetto trauma cranico. Con lui, i medici dell’eliambulanza.