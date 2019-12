Ciclista travolto da auto sotto il Torrione, 18enne in ospedale

JESI – Travolto da un’auto mentre va in bicicletta. Incidente in via Mazzini questo pomeriggio, all’incrocio con via del Lavatoio. Lo scontro è avvenuto intorno alle 16.45, all’attraversamento stradale davanti al Torrione. Ferito un 18enne, originario della Costa d’Avorio, che era in sella alla sua bici. A travolgerlo uno jesino di 66 anni, al volante di una Fiat 500. Il giovane è stato soccorso e trasportato in ospedale dal 118, non è in condizioni gravi. Sul posto, la Polizia locale per i rilievi.