Cicloturismo, operatori a confronto sulle potenzialità economiche | Password Magazine

JESI – Con l’idea che turismo e sostenibilità possano marciare di pari passo, meglio se pedalando, è di sicuro interesse l’appuntamento su “Viaggio nel mondo a due ruote – Storie, esperienze e racconti sul viaggio in bici nelle Marche” in programma lunedì 16 maggio (inizio ore 18.30) a Palazzo della Signoria.

L’appuntamento, organizzato da NoiMarche (protocollo che vede riuniti 26 comuni di tre province), è rivolto in particolare ad operatori turistici, commercianti, artigiani e associazioni di categoria, vale a dire tutti quei soggetti che vedono il cicloturismo come componente importante per favorire l’attrattività del territorio all’insegna dell’ambiente e di una mobilità sostenibile.

Un potenziale enorme, quello della mobilità in bicicletta, dove più settori potranno beneficiarne a patto che i territori siano attrezzati per accogliere questo tipo di turista. E la conferenza è nata proprio per sensibilizzare il mondo degli operatori turistici sull’importanza di creare insieme un territorio attrezzato.

Saranno presenti esperti del settore cicloturistico che illustreranno progetti ed iniziative, ci saranno testimonianze dirette di imprenditori che hanno deciso di credere ed investire in questo nuovo mercato in enorme crescita e sviluppo, tra cui Emiliano Neri, direttore marketing & comunicazione bici PRO sull’impanza del cicloturismo nell’economia italiana e Maurizio Bernardi, amministratore delegato & CFO, Bosch & Siemens Home Appliances su mobilità sostenibile come opportunità per dare valore a persone e territorio.

Il Comune di Jesi presenterà il progetto “La Ciclovia dell’Esino”, mentre Loredana Miconi e Mauro Fumagalli, responsabili del progetto NoiMarcheBikeLife illustreranno il

nuovo prodotto 2022, i nuovi itinerari cicloturistici realizzati e la Web App

“NoiMarcheBikeLife”.