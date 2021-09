Circa 70 alunni della primaria impegnati nel progetto "Puliamo il mondo" | Password Magazine

MOIE – È tornata anche quest’anno l’iniziativa “Puliamo il mondo”. Circa settanta alunni delle tre classi quinte della scuola primaria “Martin Luther King” di Moie hanno passato al setaccio, venerdì 24 settembre, le zone limitrofe all’area equestre, una parte di via Vallati, di via Pianello, via Fonde San Pietro e il tratto iniziale pianeggiante di via Boccolina nell’ambito dell’iniziativa promossa a livello nazionale da Legambiente, cui l’istituto comprensivo “Carlo Urbani”, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, aderisce, ormai da oltre vent’anni. Muniti di guanti e sacchi per l’immondizia, i giovani hanno raccolto cartacce e rifiuti di vario tipo, fra cui due pneumatici, una canna fumaria in ferro, un rotolo di rete metallica, cassette di plastica, bottiglie di vetro, per un totale di 200 kg di rifiuti, poi presi in carico dagli operai del Comune per il corretto recupero e smaltimento

«Siamo contenti di aver organizzato questa iniziativa – spiega l’assessora alla Pubblica istruzione Beatrice Testadiferro – che si ripete dal 1999. Ringraziamo l’istituto comprensivo Carlo Urbani e le insegnanti che a pochi giorni dall’avvio dell’anno scolastico hanno aderito all’uscita e saputo coinvolgere gli alunni e le alunne come pure l’Ufficio tecnico con il geometra Claudio Omenetti, che ha seguito dal punto di vista operativo il progetto insieme con Legambiente, gli autisti e l’Ufficio Servizi educativi, che ha provveduto a fornire la merenda».

Alla mattinata hanno partecipato le insegnanti Elisa Scarciello, Rosella Cerioni e Paola Gabrielli. Terminata la raccolta, le bambine e i bambini hanno consumato la merenda offerta dal Comune a base di pane integrale e olio prodotto con le olive della Casa dell’Olio e della Biodiversità di Maiolati Spontini.

Sono intervenuti, per far sentire la loro vicinanza e partecipazione all’iniziativa, il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “Carlo Urbani” Vincenzo Moretti, le consigliere comunali Romina Pieralisi e Monica Bocci, quest’ultima con la delega all’Ecologia, il vice presidente Leonello Negozi e la segretaria Patrizia Pieretti del circolo Azzaruolo di Legambiente di Jesi, la presidente dell’Avis di Moie Simonetta Scortichini con un gruppo di cinque volontari e il geometra comunale Claudio Omenetti.

La consigliera Bocci commenta la frase simbolo “qualcuno lo raccoglierà”, con cui Legambiente invita a riflettere e concentra il senso dell’iniziativa. «È il pensiero di ognuno di noi perché di solito, quando vediamo dei rifiuti gettati e abbandonati, la prima cosa che ci viene in mente è che ci sono gli addetti alla raccolta che provvederanno a rimuoverli. Ma se quel qualcuno fossimo proprio noi? I bambini in questo possono insegnarci tanto perché la loro sensibilità rispetto all’ambiente è senza dubbio superiore di quella di noi adulti. Sicuramente ognuno di noi nel proprio piccolo potrebbe dare un contributo per un ambiente più sano, più pulito e più bello».