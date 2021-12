Clean-walking in centro storico: JesiClean e Legambiente a caccia di rifiuti | | Password Magazine

JESI – L’appuntamento con JesiClean, dopo le precedenti iniziative jesine e le raccolte di rifiuti aperte alla cittadinanza, si rinnova domenica 12 dicembre alle ore 16 in Piazza della Repubblica, in occasione del primo Clean-Walking promosso da JesiClean, Legambiente, Jesi Città da Vivere e Comitato Abitanti Centro Storico di Jesi, patrocinato dal Comune di Jesi e dell’Assessorato all’Ambiente.

Dopo circa un anno dalla prima raccolta-rifiuti, quella di domenica sarà una vera e propria “caccia al rifiuto nelle vie del centro” aperta alla cittadinanza, per sensibilizzare i partecipanti alla corretta differenziazione dei rifiuti recuperati e alla tutela dell’ambiente, secondo i valori che accomunano le quattro associazioni che organizzano l’evento.

Alla base di quest’iniziativa condivisa c’è infatti il desiderio di rendere la città di Jesi più bella e più pulita. Come spiega Giacomo Mosca, Presidente di JesiClean (intervista al link): “L’idea è nata da noi di JesiClean in collaborazione con Jesi Città da Vivere. Alla luce degli ultimi avvenimenti che hanno interessato il centro storico, abbiamo deciso di coinvolgere il comitato, chiamando all’appello anche Legambiente, che ha prontamente risposto. Siamo contenti di essere riusciti a concretizzare quest’idea, che prende forma oggi dopo diversi tavoli di confronto. L’unione fa la forza e ogni volontario ci può aiutare a concludere il 2021 nel migliore dei modi”.

Si trova d’accordo anche Francesca Paolini, Presidente di Legambiente: “Appena ho ricevuto la proposta di organizzare quest’evento sono stata entusiasta, sia perché la collaborazione con altre associazioni arricchisce, sia perché trovo positiva un’iniziativa che permette ai cittadini di prendersi cura del luogo in cui vivono”.

Punta all’unione della città anche Francesca Anibaldi, Presidente del Comitato Abitanti del Centro Storico di Jesi: “il Comitato ha accolto con piacere la richiesta di partecipare all’evento del 12 dicembre. Il nostro amore per il centro storico fa sì che siano benvenute tutte le iniziative di sensibilizzazione e rispetto per i luoghi in cui viviamo”.

Conclude il Presidente di Jesi Città da Vivere Riccardo Staffolani: “Jesi Città da Vivere ha come finalità la valorizzazione della città e la creazione di una rete virtuosa fra cittadini, esercenti, politica e associazioni. Da subito ci siamo avvicinati a JesiClean creando una continua base di donazioni all’interno delle nostre attività, per sostenere questi giovani volontari e allo stesso tempo sensibilizzare i clienti verso tematiche e politiche di rispetto per l’ambiente. Abbiamo proposto fin dall’inizio gli appuntamenti di JesiClean e siamo molto felici del fatto che Legambiente e il Comitato Residenti Centro Storico partecipino attivamente potenziando e migliorando l’evento”.

A cura di Angela Anconetani Lioveri