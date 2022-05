Clean-Walking giù 'lvallado, volontari a lavoro per una città più pulita | Password Magazine

JESI – Svolto ieri l’ultimo evento conclusivo del mese di attività: l’evento di pulizia in collaborazione con Jesi Città da Vivere, Lega Ambiente circolo Azzaruolo Jesi, comitato abitanti centro storico di Jesi e patrocinato dal comune di Jesi: “Clean-Walking giù ‘lvallado”.

A causa del grande caldo (percepiti sopra i 35 gradi) è stato necessario abbreviare il percorso senza arrivare alla stazione.

Finito il parco protagonista, il gruppo si è diretto verso Porta Valle costeggiando il parcheggio delle Conce e arrivando fino alla scuola Federico II (punto di ritrovo accordato con JesiServizi per il ritiro dei rifiuti avvenuto oggi).

«Con piacere abbiamo assistito ad una volontarietà di partecipazione dei ragazzi che frequenta le scuole che abbiamo incontrato, per lo più della scuola Federico II – fanno sapere da JesiClean -. I rifiuti raccolti sono stati molteplici, tra cui: mozziconi di sigarette, pannolini, buste contenenti escrementi di uomo e di animale, vestiti, calzini, mascherine, bottiglie di vetro e plastica, nonché lattine. Per un totale di più di 20 sacchi di spazzatura e siamo convinti che se il tempo fosse stato più consono, oltre ad una maggiore affluenza, avremmo potuto proseguire anche per gli Orti pace e la stazione, raccogliendo oltre il doppio di quanto fatto. Abbiamo terminato l’evento alle ore 5:30, e come promesso ci siamo poi diretti al Man Cave Cafè che ci ha gentilmente offerto panini e bibite dopo l’impegno mostrato. Tante le richieste arrivateci a seguito dell’organizzazione di questo mese di attività da altre realtà e che prima di metà giugno abbiamo deciso di accogliere a braccia aperte, possiamo citarne alcune come la collaborazione con la scuola Tabor e Leopardi dove faremo con loro la festa di fine anno oppure l’evento di pulizia presso il parco dello scientifico con l’aurora basket, già svolto l’anno precedente!

La nostra campagna di sensibilizzazione continua come sempre!» .