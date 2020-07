Clementi: «Proroga stato di emergenza? Io scenderò in piazza» | | Password Magazine

«Proroga dello stato di emergenza? Abbiamo capito bene? Io scenderò in piazza, lo dichiaro sin d’ora». Così il virologo Massimo Clementi sulla sua pagina Facebook commenta l’ipotesi di una proroga dello stato di emergenza. Lo riporta Adnkronos: per il medico, di origine jesina e a capo del laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Ospedale San Raffaele di Milano, si tratta di «una incredibile forzatura. Che va in parallelo con i toni terrificanti (totalmente ingiustificati) con cui Tv e grande stampa stanno descrivendo lo stato attuale dell’epidemia».

Rispondendo a un utente che gli chiede se farà qualcosa per impedire che la proroga ci sia, «ma io non sono un politico – chiosa l’esperto – e, diversamente da altri miei colleghi, non lo voglio proprio fare». .

Massimo Clementi è autore di oltre 350 lavori scientifici, all’Università Vita-Salute San Raffaele, dov’è stato anche preside della facoltà di Medicina e Chirurgia fino al 2019 per tre mandati consecutivi, ha attivato la Scuola di specializzazione in Microbiologia e Virologia. Recentemente, il virologo era tornato a Jesi per un incontro a Palazzo Bisaccioni organizzato dalla Fondazione Carisj.