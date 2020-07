Clementina 2020 Volley, primo colpo di mercato con Rebeka Fucka | Password Magazine

È arrivato il momento più caldo, quello del roster 2020/2021 della nuova realtà della pallavolo esina e cioè della “ asd Clementina 2020 Volley”.

Cominciamo subito con un pezzo da novanta e più precisamente “da un metro e novanta”. È questa, infatti, l’altezza della prima giocatrice ad essere presentata.

Il suo nome è Rebeka Fucka: nata a Bologna, gioca nel ruolo di centrale ed ha 21 anni.

Figlia del grande cestista Gregor Fucka, che ha vinto scudetti e medaglie d’oro con la Nazionale azzurra, ha una sorella gemella Tatijana che gioca nel suo stesso ruolo, ma che quest’anno ha preferito il richiamo della pallavolo statunitense.

Rebecca lo scorso anno era a Sassuolo in A2 e ancora prima a Caserta e Trento sempre in serie A.

I suoi punti di forza sono: il muro, le fast e i primi tempi.

Non vede l’ora di iniziare questa nuova fase della sua vita in una parte d’Italia che ancora non conosceva e che, al primo impatto, gli piace molto.

Gli obiettivi ambiziosi di questa società l’hanno convinta a venire qui, dove spera di riscattare una stagione non troppo felice, con l’aiuto delle sue compagne e il calore dei tifosi marchigiani.