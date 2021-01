Club Alfa Quadrifoglio, la "Vita da Club" è online | Password Magazine

JESI – É partito Vita da Club, nuovo format di eventi e incontri sui social per il Club Alfa Quadrifoglio, questa volta online a causa del protrarsi della pandemia di covid, e rivolto a tutti gli appassionati e i tesserati.

Il primo episodio è andato online Lunedì 11 gennaio, mentre i prossimi sono programmati per Lunedì 18 gennaio e Lunedì 25 gennaio alle ore 21.30 circa, in diretta facebook sulla pagina del club; saranno presenti il presidente Matteo Giuliani e come ospiti esponenti di Club Alfa Romeo di altre regioni. Inoltre ogni giovedì successivo alla diretta gli episodi saranno disponibili nel nuovo canale youtube del Club Alfa Quadrifoglio.

Durante le dirette ci saranno ospiti del mondo Alfa Romeo e rappresentanti di altri club, che racconteranno aneddoti, storie e curiosità, il tutto con un tono amichevole e scherzoso, per far sentire chi parteciperà vicino al club nonostante le restrizioni del periodo.

Gli eventi online sono rivolti a tutti gli appassionati di Alfa Romeo, ai curiosi che vogliono scoprire questa realtà, e a tutti i tesserati.

A cura di Chiara Petrucci