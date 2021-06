Club Scherma di Jesi, Maurizio Dellabella è il nuovo presidente | Password Magazine

JESI – Cambio al vertice al Club Scherma di Jesi. Maurizio Dellabella è il nuovo presidente della prestigiosa società jesina, succedendo ad Alberto Proietti Mosca che, dopo oltre 40 anni alla guida del Club, va a ricoprire il ruolo di Presidente onorario. Ieri le elezioni del nuovo Consiglio direttivo con le nomine anche di Massimo Romagnoli, Stefano Angelelli, Roberto Falappa e Massimo Chiaramonti come nuovi consiglieri.

«Sono onorato di questa carica – afferma soddisfatto il neopresidente – pur consapevole della incredibile eredità della gestione Proietti che ha guidato gli atleti jesini a conquistare 23 medaglie

olimpiche. Sono passati tre anni da quando come funzionario di Ubi Banca entrai nel Consiglio Direttivo per seguire un percorso che mi ha portato al passaggio di testimone. Abbiamo intrapreso molti progetti per cogliere le opportunità, sia a livello locale che internazionale, legate al prestigio e alla notorietà di cui gode il Club. È un cammino che guarda al passato ma si proietta nel futuro».

Tra gli obiettivi per il prossimo futuro, aprire il Club alla città e allo scenario nazionale e internazionale: «La nostra realtà costituisce un patrimonio culturale da sviluppare il più possibile, iniziando un percorso di comunicazione con l’esterno – fa sapere il neoeletto presidente -. La scherma jesina deve diventare un polo di attrazione, un’eccellenza che deve essere condivisa e che già ha dimostrato di essere fonte di interesse». Proprio in questi giorni, in visita ci sono gli atleti della nazionale di scherma tedesca ma non va dimenticato il successo dei Camping di Scherma organizzati da Esitur che hanno portato a Jesi circa 150 atleti da tutto il mondo.

In tempi di pandemia, il nuovo percorso del Club Scherma di Jesi lancia un segnale di ripresa: «Vorremmo quanto prima riprendere i programmi intrapresi per aprirci ai giovani, nelle scuole e nelle piazze e in questo momento contribuire a dare segnali positivi post Covid. Il nostro obiettivo è avvicinare nuovi atleti alla scherma offrendo loro la possibilità di crescere a fianco di tanti campioni».

Le tradizioni si intrecciano a nuovi scenari: «Già dalle prossime Olimpiadi saranno presenti oltre i tecnici Giovanna Trillini e Annalisa Coltorti, i fiorettisti Alice Volpi e la riserva della squadra azzurra Tommaso Marini quest’ultimo allenato dalla maestra Maria Elena Proietti Mosca – spiega Dellabella – per non dimenticare i neo tesserati al Club jesino Alexander Choupenitch (Repubblica Ceca) e Ysaora Thibus (Francia), entrambi allenati dal maestro Stefano Cerioni. I preparativi per Tokio sono in pieno fermento con la gradita visita in questi giorni a Jesi dell’intera nazionale tedesca di fioretto maschile e femminile, venuta ad allenarsi per gli ultimi ritocchi preolimpici».

I tanti obiettivi trovano stimolo anche nel nuovo palazzetto della scherma che il Comune di Jesi è in procinto di realizzare: «Sarà una struttura fondamentale per il nostro sviluppo, scelta dalla F.I.S. come centro federale di allenamento, che permetterà di ospitare al meglio atleti nazionali e stranieri».