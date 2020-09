Club Scherma Jesi: «In alto il nome della Città...in punta di fioretto». | Password Magazine

JESI – Alberto Proietti Mosca, presidente del Club Scherma Jesi, esprime parole di congratulazioni all’Amministrazione comunale per «l’impegno che la Giunta sta mettendo nel progetto per la realizzazione del nuovo impianto per l’attività schermistica».

«Abbiamo avuto l’occasione di incontrarci più volte per condividere idee importanti necessarie alla realizzazione di una struttura di tutto rilievo e – continua Proietti Mosca – sono certo che con la documentazione fornita e condivisa riusciremo ad avere quanto di meglio esista nella regione ed in tutto il territorio italiano essendo anche questa nuova palestra destinata a centro federale»

Nello stesso tempo Il Club Scherma Jesi, nell’assemblea tenuta il 9 settembre, ha rinnovato il Consiglio Direttivo, inserendo due nuovi consiglieri nelle persone dei soci: si tratta di Roberto Falappa e Francesco Guerrini.

«Roberto Falappa è da una vita presente all’interno del Club, dapprima come atleta, poi come maestro, praticamente oltre venti anni di conoscenza e reciproca stima – spiega il Presidente -. Per quanto riguarda Francesco Guerrini la sua presenza nell’interno del Club, in qualità di Socio, risale a quattro anni fa quando una delle sue figlia ha iniziato a tirare di scherma. Dietro mia proposta , condivisa dal Consiglio Direttivo all’unanimità, abbiamo deciso di avviare quello che sarà un nuovo corso di comunicazione e rinnovo commerciale rivolto al territorio locale, regionale e nazionale, e sarà la figura di Guerrini ad avere la Responsabilità di Gestione Commerciale che opererà su più fronti in rappresentanza del Club. In questo particolare momento di difficoltà che sta attraversando l’intero paese confido molto su questa nuova figura per poter raggiungere l’obiettivo che mi sono prefissato , e condiviso dal Consiglio Direttivo, di aprire le porte oltre che alla nostra Città anche alle Aziende e P. IVA che appartengono al territorio e non solo. Contiamo, con la collaborazione e l’aiuto di tutti unitamente al nostro costante impegno dimostrato con i risultati a livello mondiale, di portare sempre più in alto il nome della nostra Città con quello che ci viene meglio fare, in punta di fioretto».