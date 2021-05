Club Ufficiali Marchigiani, inaugurato il punto informativo a Pianello Vallesina | Password Magazine

PIANELLO VALLESINA – Questa mattina (sabato 8 maggio) alle ore 10 a Pianello Vallesina si è svolta la sobria inaugurazione del punto informativo del Club Ufficiali Marchigiani.

Presenti anche Massimo Iavarone, dirigente dell’ufficio scolastico regionale, già Ufficiale di Cavalleria, Cristiano Cardinali, dirigente dell’Agenzia delle Entrate, già Ufficiale dei Carabinieri e ex allievo della Scuola Militare Nunziatella, il generale Gabriele Poggi, Alessio Panfoli e Riccardo Dallavalle ufficiali superiori dell’Esercito: « Questo spazio – riferiscono con entusiasmo – vuole essere un punto di riferimento per i giovani marchigiani che sono interessati a conoscere il mondo del comparto sicurezza e difesa, per coloro che hanno interesse nella storia politico-militare, nella geopolitica e nella collaborazione civile-militare. Inoltre, grazie al confronto con i sodali che di volta in volta saranno presenti al punto informativo, sarà possibile acquisire informazioni relative ai concorsi del comparto difesa e alle attività del Club Ufficiali Marchigiani. Confidando di poter riprendere il prima possibile anche le nostre consuete attività in modo tradizionale, crediamo che questa nuova opportunità possa valorizzare ancor di più il contributo del nostro sodalizio allo sviluppo di una sinergia tra le Istituzioni nell’esclusivo interesse della crescita culturale della comunità regionale».