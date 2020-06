Cocaina in casa pronta per lo spaccio, arrestato dai carabinieri | Password Magazine

CHIARAVALLE – I carabinieri della Stazione di Chiaravalle nell’ambito delle attività volte al contrasto della detenzione illegale delle sostanze stupefacenti e finalizzate allo spaccio, organizzate dalla Compagnia di Jesi, ha arrestato un cittadino di Chiaravalle per detenzione illegale in abitazione di 10 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 17 grammi. Oltre alla droga, sono stati ritrovati anche oggetti utili al confezionamento e allo spaccio insieme alla somma contante di circa 3000 euro. Continueranno i servizi mirati al contrasto dello spaccio di droghe nei prossimi giorni.