Cocaina nascosta in auto pronta per lo spaccio, arrestati due uomini | | Password Magazine

JESI – Nel pomeriggio di ieri il Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Jesi ha arrestato due uomini per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Si tratta di un 34enne straniero e di un 50enne italiano, entrambi residenti in Vallesina. I militari dell’Aliquota Radiomobile durante i servizi di controllo del territorio mirati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno eseguito un controllo un un veicolo di grossa cilindrata che transitava nella periferia jesina: all’esito dell’ispezione, è stata rinvenuta droga tipo cocaina per un totale di circa 80 grammi suddivisa in dosi. Parte della sostanza è stata rinvenuta ben occultata all’interno di un vano del veicolo. Oltra alla cocaina, sono stati sequestrati oggetti abbia confezionamento tra i quali un bilancino di precisione è la somma di circa euro 2000, probabile provento di spaccio. Continueranno incessanti controlli da parte della compagnia dei Carabinieri di Jesi.