Cocaina nei pacchi natalizi, sgominata banda di spacciatori in Vallesina

JESI – Operazione antidroga dei carabinieri che ha portato all’arresto di tre persone di origine calabrese ed il sequestro di oltre 1,3 kg di cocaina suddivisa in 240 dosi oltre ad un ingente quantità di denaro suddivisa in banconote di piccolo taglio.

Nella mattinata di ieri, nell’ambito di controlli antidroga dei Carabinieri disposti in

ambito provinciale, nei pressi della stazione ferroviaria di Ancona, i militari della Compagnia Carabinieri di Jesi, coadiuvati dal Nucleo Cinofili di Pesaro, hanno proceduto al controllo di un’autovettura con a bordo un 41 ed un 32 enne residenti nella provincia di Reggio Calabria. L’attenzione di militari veniva catturata da alcuni

pacchi natalizi. Fatti aprire, all’interno degli stessi venivano rinvenuti oltre 1,3 kg. di cocaina, suddivisi in 200 dosi. I due venivano tratti immediatamente in arresto.

L’attività investigativa è continuata poi nell’abitazione di un 33enne, sempre di origine calabrese, domiciliato in Jesi, ove, a seguito di perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti ulteriori 24 gr. di cocaina, suddivisi in 40 dosi, un bilancino di precisione e

vario materiale per il taglio ed il confezionamento della sostanza, nonchè la somma di circa 1000 euro, in banconote di piccolo taglio, verosimile provento dell’attività di spaccio. Anche quest’ultimo è stato tratto in arresto.

Si ritiene che la sostanza stupefacente fosse pronta per essere immessa per le festività natalizie nel mercato illecito degli stupefacenti marchigiano ed in particolare della Vallesina.

L’impegno del Comando Provinciale di Ancona per il contrasto allo spaccio ed al

consumo di stupefacenti sarà intensificato durante le festività natalizie e continuerà incessantemente anche nel nuovo anno, con particolare attenzione ai luoghi di ritrovo giovanile, terminal di mezzi pubblici, discoteche, parchi e scuole.