Collegio Pergolesi, addio a Fratel Tito | Password Magazine

JESI – Si è spento Fratel Tito, 82 anni, dopo aver lottato duramente contro il covid. Dopo settimane di ricovero in terapia intensiva, le sue condizioni si erano aggravate fino al decesso avvenuto ieri notte all’ospedale Carlo Urbani di Jesi. Non c’è stato niente da fare per il frate superiore del Collegio Pergolesi dove, un mese fa, si è registrato un focolaio con diversi ospiti risultati positivi.

«Fratel Tito Paba è tornato alla Casa del Padre all’età di 82 anni – annuncia stamani la Comunità dei Fratelli di Nostra Signora della Misericordia – dopo aver passato alcune settimane ricoverato gravemente per Covid.

Per più di 65 anni ha dato la sua testimonianza di vita nella Congregazione come Fratello di Nostra Signora della Misericordia».

Nella Scuola Pontificia Pio IX ha svolto la sua missione in passato sia come insegnante sia come Direttore e Gestore, oltre ad essere stato anche Superiore Provinciale della Provincia Italiana della Congregazione.

«Attualmente svolgeva il ruolo di Direttore nel Collegio Pergolesi di Jesi. Il Signore lo accolga nelle sue braccia con tenerezza e misericordia – è la preghiera della comunità dei Fratelli di Nostra Signora della Misericordia –

Grazie per il grande dono della sua vocazione nella nostra Congregazione, a cui ha donato tutta la vita al servizio del prossimo, dai più giovani ai più anziani. In questo momento i suoi funerali non si potranno celebrare insieme per le restrizioni anti Covid ma proprio per questo motivo Vi chiediamo di ricordarlo ancor più nelle Vostre preghiere affidandolo alla Misericordia di Dio, in attesa di poter celebrare un momento di preghiera comunitario in presenza».

«Fratel Tito ci mancherai moltissimo ma Dio ti ha richiamato alla tua casa celeste – sono le parole del Collegio Pergolesi – Sei stato per tutti noi come un fratello e un amico, sempre sincero è disponibile. Ci mancherai tantissimo su questa terra. Ma nei nostri cuori sarai sempre presente»

Domani pomeriggio, in forma riservata, si svolgerà nel giardino della struttura una funzione per l’ultimo addio.