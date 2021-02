Collegio Pergolesi, arrivati primi rinforzi dall'Aeronautica Militare | | Password Magazine

JESI – Collegio Pergolesi, sono arrivati ieri i primi tre infermieri dall’Aeronautica Militare e sono attesi per la giornata di domani un medico e un altro infermiere. Lo ha reso noto stamani l’assessore Marialuisa Quaglieri in Consiglio comunale:

«Attualmente la situazione al Collegio Pergolesi è critica con 26 positivi su 64 ospiti, 4 sintomatici e un paziente grave – aggiunge -. Sono 7 le persone ospedalizzate, 6 sono decedute. Tutti gli operatori sono stati messi in quarantena». Dopo aver ricordato Fratel Tito, scomparso nella notte di sabato, l’assessore ha ricordato che è aperto il dialogo con la Regione e con l’Asur, come da prassi, per la richiesta di supporto.

Quaglieri: «Sono costantemente in contatto con la Direzione della struttura: il Comune attraverso me è pronto ad attivare tutte le modalità di sostegno all’occorrenza, così come è stato fatto per consentire l’arrivo al Collegio Pergolesi del personale dell’Aeronautica».

E aggiunge: «Anche l’ospedale Carlo Urbani è sottopressione, i numeri dei ricoveri sono ancora alti seppur la situazione è in miglioramento: 52 i pazienti ricoverati nei reparti covid, 8 le persone in terapia intensiva e 12 quelle in semi-intensiva».

Sull’ospedale cittadino è intervenuto anche il sindaco Bacci: «Le criticità sono evidenti – dice -. Il nostro ospedale è una delle strutture della Regione che ha supportato un carico maggiore»