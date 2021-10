Collegio Pergolesi, «farfalle» al personale per il lavoro svolto durante la pandemia | Password Magazine

JESI – Al personale della Residenza per Anziani Collegio Pergolesi il riconoscimento per la dedizione manifestata durante il primo periodo della pandemia e l’augurio di continuare a vivere il cambiamento come ci insegna la farfalla.

Il direttore Enrico Carrescia, durante l’incontro di sabato 23 ottobre dedicato alla Congregazione dei Fratelli di N.S. della Misericordia, ha dedicato gran parte del suo intervento al personale della struttura ripercorrendo il periodo della pandemia.

«Una iniziativa in memoria delle vittime del Covid e un omaggio a tutti gli operatori e a tutte le persone che si sono distinte particolarmente nel periodo epidemico. Insieme al Presidente ODV Residenza Anziani Collegio Pergolesi Paolo Troiani intendiamo onorare i dipendenti con un oggetto privilegiato in ogni forma artistica» ha detto il direttore della Residenza per Anziani Collegio Pergoledi di Jesi, Enrico Carrescia.

L’oggetto in questione è una farfalla, simbolo di cambiamento:

«Il durissimo periodo epidemico, nella nostra struttura, ha avuto un impatto devastante per la perdita di vite umane, che si è riflesso negativamente anche sulla situazione economico finanziaria. Dobbiamo affidarci a previsioni precise e guidate dai dati per affrontare con successo le attuali e future sfide – ha affermato Carrescia – Attualmente è in corso un esame estremamente analitico per identificare la nostra vulnerabilità di come possiamo proteggerci dai rischi che giornalmente incombono, di come possiamo fare emergere anomalie mettendo in discussione i nostri modelli mentali, non solo per sopravvivere alla crisi ma per prosperare in futuro. Intendiamo uscire da questa situazione più forti di prima, ma dobbiamo sviluppare una comprensione sistematica delle abitudini in cambiamento»

Questo percorso di cambiamento nella struttura «è iniziato sei anni fa, con nuove metodologie organizzative e nuovi processi e con la collaborazione di tutto il personale si è raggiunta la certificazione di qualità (Accredia) ISO 9001:2015, ma oggi alla luce di una situazione derivante dall’insorgenza di elementi virali si rende necessaria, una diversa pianificazione strategica con una trasformazione culturale sostanziale, passando dal tradizionale concetto di dipendente a quello di individuo dove le performance nei ruoli sono meno dipendenti da specifiche qualifiche o abilità tecniche ma più dalla capacità di apprendere, di interagire e di mostrare empatia. Questa nuova visione sprigiona un livello di solidarietà e condivisione dei valori, una coesione e sostegno reciproco.

I riconoscimenti sono stati consegnati sabato 23 ottobre durante l’incontro “La Congregazione dei Fratelli di N.S. della Misericordia”, che si è tenuto a Palazzo Bisaccioni.

Tra i presenti l’assessore alla sanità del Comune di Jesi Maria Luisa Quaglieri, il Superiore Generale della Congregazione dei Fratelli di N.S. della Misericordia Fr. Marco Albani e il Superiore Provinciale Fr. Piercarlo Messi.

L’incontro è stato parte integrante del cartellone di eventi curati della Residenza Anziani Collegio Pergolesi ODV, e nel quale si inserisce la mostra di pittura e incisioni “The Resilience of Art” del Maestro Carlo Iacomucci (fino al 1° novembre nelle sale di Palazzo Bisaccioni, a Jesi). La motivazione per cui è stato programmato il cartellone di eventi è per celebrare il 101° anno dell’insediamento a Jesi della Congregazione dei Fratelli di Nostra Signora della Misericordia.