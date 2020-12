Colonia di Antonietta, prosegue la raccolta fondi per attrezzare la nuova area | Password Magazine

Colonia di Antonietta, l‘ Maria Antonietta Ferretti e i gatti della sua colonia. JESI – Sta andando bene la raccolta fondi lanciata dalla associazione con l’obiettivo di aiutare , in ogni modo possibile,i e i gatti della sua colonia.

Come è noto, i 150 mici che trovano rifugio nelle casette di via Zanibelli, gestite da Antonietta e dalle volontarie, dovranno abbandonare la struttura che sarà smantellata per la realizzazione di una nuova strada d’accesso nell’area di proprietà dell’Asur.

«Dopo la petizione del dicembre 2019 e quasi un anno di trattative e speranze – dicono dalla Colonia – a fine ottobre arriva lo stop da parte del Comune ai lavori al campo sportivo di Mazzangrugno che avrebbe dovuto ospitare sia l’oasi felina comunale che la nostra colonia». Caduta questa possibilità, Antonietta e le sue volontarie hanno deciso di svincolarsi dal progetto istituzionale, poiché, per il suo stato di salute, la signora Ferretti necessitava di sentirsi rassicurata circa la sorte dei suoi amati gatti e avere la certezza di poter continuare ad accudirli. Arriva così la possibilità di trasferirsi in via Piandelmedico, presso un terreno acquistato ad hoc da un privato e concesso in comodato d’uso gratuito all’associazione.

«Un’altra bella novità – dicono dalla Colonia – I mici che da anni, dopo un primo soccorso ad opera dell’ASUR presso lo stabile del canile comunale venivano reinseriti nel territorio (a volte nella adiacente Colonia di Antonietta), potranno finalmente beneficiare di un luogo idoneo a loro dedicato nell’ex scuola di via Colle Pacifico».

«Antonietta ora è più serena – dicono dall’associazione – sa che i suoi amati pelosetti avranno una nuova casa definitiva e lei andrà avanti ad accudirli con l’infinito amore che ha sempre dedicato a loro».

A supportarla ci saranno le volontarie che già da anni le danno una mano. Lei non si sentirà più sola; i suoi mici continueranno ad avere la loro “mamma” e le loro “zie” e non rischieranno più di perdere la loro casa.

«La raccolta fondi, organizzata per dotare il terreno delle strutture indispensabili ad accogliere i gatti in sicurezza, sta andando bene – fanno sapere le volontarie – e siamo fiduciose che entro un paio di mesi l’importo necessario sarà raggiunto ma è importante che attorno a noi ci sia lo stesso entusiasmo di questo ultimo mese».