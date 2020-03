Coloravirus, continuate ad inviarci le vostre foto. Diamo spazio all’ottimismo

VALLESINA – Dopo l‘ articolo pubblicate ieri su #Coloravirus, ci avete inviato nei commenti altre foto di capolavori realizzati dai vostri figli e nipoti. Per questo motivo, per raccogliere anche testimonianze di questo particolare momento che stiamo attraversando, abbiamo intenzioni di collezionarli e di fare un album poi sulla nostra pagina che resti come un documento, una pagina di storia del nostro territorio.

Vi chiediamo dunque di continuare ad inviarci le vostre foto, a redazione@leggopassword.it o sulla pagina Facebook, inviandoci un messaggio o lasciando direttamente la foto nei commenti a questo articolo.

“Andrà Tutto Bene” seguito spesso dall’hashtag #ColoraVirus è un’idea, un passatempo creativo per rassicurare i più piccoli e recuperare un po’ di ottimismo. Si tratta di tappezzare l’Italia, entro il 14 marzo, con lenzuoli o fogli appesi ai balconi o dove capita, con disegnato un arcobaleno e l’ottimistica frase precedentemente citata.