Colta da malore lungo un sentiero, scattano i soccorsi | Password Magazine

ANCONA – I vigili del fuoco sono intervenuti ieri pomeriggio, alle ore 16.30 circa, lungo il sentiero che conduce alla spiaggia di Mezzavalle per soccorrere una donna, colta improvvisamente da malore.

La squadra giunta sul posto con un mezzo fuoristrada, insieme al personale del 118, ha stabilizzato la paziente. Messa su un barella toboga, la donna è stata poi portata in spiaggia dove è stata caricata dai sommozzatori VVF sul gommone, insieme ai sanitari della Croce Verde di Castelfidardo, per condurla al molo di Portonovo: là ad attenderla l’ambulanza della Croce Rossa per trasportarla all’ospedale di Torrette. Le condizioni della paziente non sarebbero gravi.