Colta da malore mentre cucina, i vicini danno l’allarme: anziana soccorsa

JESI – Soccorsi in azione questa mattina alle 11 in via Pieralisi. Vigili del fuoco e 118 sono intervenuti in aiuto a un’anziana di 85 anni che, vivendo sola nell’appartamento, non rispondeva alle chiamate dei vicini. A destare preoccupazione, l’odore di bruciato che fuoriusciva dall’abitazione: sul posto, subito i pompieri che con l’autoscala si sono introdotti all’interno da una finestra della terrazza lasciata aperta. Poi si sono diretti all’ingresso, facendo entrare i sanitari, accorsi per aiutare la poveretta. La donna è stata trovata in cucina, riversa sul pavimento priva di sensi ma ancora viva: probabilmente si era sentita male già dalla sera prima o era caduta mentre cucinava: le pietanze – rimaste a lungo sui fornelli accesi – si erano bruciate generando il cattivo odore. Lo stesso che ha poi insospettito i vicini, decisi a chiamare aiuto. La donna è stata trasportata al Pronto soccorso di Jesi da un’ambulanza della Croce Verde di Jesi, in codice rosso.