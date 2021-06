Coltivava piantine di marijuana, denunciato un 20enne | Password Magazine

JESI – I carabinieri della Compagnia di Jesi, nell’ambito dei servizi antidroga, hanno denunciato un 20enne del posto trovato in possesso, durante un controllo, di circa 90 gr di sostanza stupefacente del tipo hashish custodita in auto. Da approfonditi controlli sulla persona, i militari hanno rinvenuto nell’abitazione del giovane una piccola piantagione di marijuana consistente in due piante in fioritura.

La droga e le piantine sono state sequestrate dai militari.