Coltivava quattro piante di marijuana sul balcone, denunciato un giovane | Password Magazine

ANCONA – Coltivava marijuana in balcone ma la Polizia lo scopre e lo arresta. Continua incessante l’attività repressiva della Polizia di Stato-Squadra Mobile di Ancona, nella lotta finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri pomeriggio, i poliziotti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile dorica, dopo diversi servizi di osservazione nel quartiere Brecce Bianche, hanno fatto una perquisizione a casa di un giovane 20enne da tempo finito nella lente di ingrandimento degli investigatori.

L’attività di Polizia Giudiziaria è scaturita dopo che gli agenti, avendo sospetti sull’attività delittuosa del ragazzo, erano riusciti a vedere con l’uso di cannocchiali una fiorente coltivazione di marijuana sul balcone dell’appartamento dove lo stesso vive con la famiglia.



La perquisizione operata ieri pomeriggio ha permesso di accertare effettivamente una coltivazione di sostanze stupefacente del tipo marijuana per oltre 1,2 chili suddivisa in quattro piante con infiorescenze dell’altezza di 1,50 metro e mezzo e di rinvenire, nascosti dentro l’armadio posto nella camera del giovane, oltre mezzo etto di hashish suddivisa in quattro involucri. Tutto stupefacente destinato a soddisfare la richiesta da parte dei coetanei del quartiere. Dopo aver sequestrato tutto il materiale illecitamente detenuto, il giovane è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona per il reati di illecita coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.