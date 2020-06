Colto da malore a bordo dell'imbarcazione, soccorso un uomo | Password Magazine

ANCONA – I sommozzatori dei Vigili del fuoco di Ancona sono intervenuti alle ore 10 circa, su richiesta della Guardia Costiera, per soccorso a persona su una piccola imbarcazione incagliata sugli scogli poco fuori il porto di Ancona. Si tratta di un uomo di 74 anni, colto probabilmente da malore. Raggiunta l’imbarcazione la persona è stata portata in banchina per i primi soccorsi in collaborazione con il 118.

La persona è poi stata trasportata all’ospedale di Torrette in codice rosso avanzato.