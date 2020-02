Colto da malore a Porta Valle, arrivano i soccorsi

JESI – Colto da malore a Porta Valle, uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale. È successo questa mattina, intorno alle 10, davanti al bar della stazione delle corriere. L’uomo – un 59enne di origini polacche – presentava sintomi da malore cardiaco tanto che sul posto è arrivato il 118, con automedica e Croce Verde di Jesi, a sirene. Allarme rientrato quando, dopo una prima visita, i medici hanno escluso problemi al cuore. L’uomo è stato comunque trasportato in ospedale Carlo Urbani di Jesi, con un codice di media gravità, per accertamenti.