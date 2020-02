Colto da malore al volante, va fuori strada e muore

JESI – Malore al volante, esce di strada con l’auto e muore. Un 58enne di Filottrano ha perso la vita questa notte mentre si trovava alla guida della propria auto, sulla strada provinciale 362, nel tratto di via compreso tra Santa Maria Nuova e Jesi. Mancava poco alla mezzanotte quando l’uomo che viaggiava in direzione quartiere Minonna a bordo della sua Citroen C4 all’improvviso si è sentito male. Non c’è stato modo per lui di chiamare i soccorsi: con l’auto è schizzato fuori dalla sede stradale, finendo con la macchina in mezzo alla vegetazione. A dare l’allarme alcuni passanti che hanno chiamato i sanitari del 118 e una pattuglia dei carabinieri. Per il 58enne però non c’è stato nulla da fare, inutili i tentativi di rianimazione. Ulteriori approfondimenti, hanno permesso di stabilire che il decesso è avvenuto per cause naturali e non in seguito all’incidente. Per i rilievi del sinistro, procedono i carabinieri.