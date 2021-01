Colto da malore in strada, soccorso un uomo | Password Magazine

JESI – Si sente male in strada, soccorso tempestivamente dai sanitari. Grande spavento questa mattina, intorno alle 11.30, per un 37enne che mentre passeggiava si è stramazzato a terra lungo viale Verdi, all’altezza dello stadio, vicino al distributore di carburante. Sul posto il personale del 118 con un’ambulanza della Croce Verde di Jesi. Si pensa che la causa sia a una crisi epilettica ma saranno i medici a fare chiarezza sull’accaduto: l’uomo è stato trasportato al Carlo Urbani di Jesi per accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero comunque gravi.