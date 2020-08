«Come nasce un violino», l'arte del liutaio Quagliano in mostra a Maiolati Spontini | Password Magazine

MAIOLATI SPONTINI – La mostra di liuteria antica e contemporanea «Come nasce un violino», organizzata da Accademia Spontini e allestita dal M° Giuseppe Quagliano presso il Foyer del Teatro Comunale di Maiolati Spontini, resterà aperta fino a mercoledì 19 agosto, con orario 18-20.

Con l’esposizione, inaugurata la scorsa settimana, Quagliano propone ai visitatori un viaggio fra artigianato e arte frutto dell’esperienza di oltre trent’anni di attività, di approfondimenti sulle tecniche di restauro e costruzione nella sua bottega di Jesi.

Dalla scelta del legno al progetto su modello, dallo strumento scolpito, assemblato, verniciato fino alla prova del suono.

Dal 2007 svolge attività didattica di liuteria, per divulgare e far rinascere il patrimonio della città di Jesi e della regione Marche, tramite la Bottega – scuola.

Nel 2009 alcuni suoi allievi hanno costituito l’associazione culturale Il tempo giusto, allo scopo di avvicinare giovani e non alla cultura musicale e alla creazione dei suoi strumenti, in particolare quelli ad arco.