Comitati di quartiere, eletti i dieci Consigli direttivi - Password Magazine

JESI – Eletti i Consigli direttivi dei 10 Comitati di Quartiere della città. È stato infatti completato lo spoglio delle schede e proclamati come nuovi consiglieri i 9 candidati di lista che hanno ottenuto più voti per ciascun quartiere (eccezion fatta laddove, per esigenze di rappresentatività, è stato ammesso di diritto anche un candidato per ciascuno dei nuclei abitativi sparsi).

Tra i nuovi consiglieri sono stati eletti automaticamente come presidenti e vicepresidenti i candidati che hanno ricevuto rispettivamente maggiori consensi: sono 6 uomini e 4 donne tra i presidenti ed 8 donne e 2 uomini tra i vice.

A votare si sono recati 2.819 cittadini, pari all’8,2% della popolazione: una percentuale che l’Amministrazione comunale definisce «perfettamente in linea con quelle registrate nelle altre città che hanno sperimentato questa innovativa forma di partecipazione».

«Merita di essere segnalato innanzitutto un dato politico – ha sottolineato il sindaco Lorenzo Fiordelmondo – e cioè che dopo un anno e mezzo dall’inizio del mandato amministrativo è stato completato e concretizzato uno dei punti programmatici che riteniamo più qualificanti. I Comitati di Quartiere sono organismi che favoriscono una più diretta rappresentazione dei bisogni e delle proposte delle cittadine e dei cittadini, diventando un modello collaborativo che rafforza i vincoli di solidarietà e di coesione tra le persone, in un quadro sinergico che ha la sua centralità nella città e nel territorio. Nell’attesa di un primo incontro per conoscerci, formulo ai 10 Consigli direttivi i migliori auguri di buon lavoro. Mi piace cogliere l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno lavorato per il raggiungimento di questo importante risultato, a partire dall’assessora alla partecipazione Loretta Fabrizi, agli altri colleghi di Giunta, agli uffici comunali, ai volontari che hanno garantito l’apertura dei seggi. Un pensiero particolare va a tutti i candidati che hanno mostrato senso di appartenenza alla città e al quartiere in cui vivono nonché ai cittadini che si sono recati alle urne».