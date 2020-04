Compleanno speciale per Anna Maria, in ripresa dal covid festeggia con la Marina

JESI – É un compleanno speciale per la signora Anna Maria. Oggi compie 79 anni e a festeggiarla ci sono i militari e i medici dell’ospedale da campo della Marina Militare. Anna Maria è la prima paziente covid ad essere stata ricoverata nella struttura, dopo un periodo di permanenza al reparto del Carlo Urbani. Oggi, 18 aprile, il personale sanitario le ha fatto trovare una piantina e un biglietto d’auguri: «Sono delle persone incredibili – racconta la signora, commossa -. Non mi sarei mai immaginata di ricevere tanta umanità in un ospedale. Tra una settimana uscirò e sono certa che qui lascerò un pezzo di cuore». La signora era stata ricoverata per una polmonite causata dal virus e un paio di settimane fa era stata trasferita al campo militare: «Ringrazio i medici e tutto il personale sanitario perché nessuno mi ha mai fatto sentire sola – spiega -. Hanno persino cercato di rendere indimenticabile questo mio giorno di festa, in cui non avrei potuto fare nient’altro».

Una gestione impeccabile, vicina ai pazienti: «Torno a casa contenta – aggiunge la signora -. Anche quando ero ricoverata al covid del Carlo Urbani, con me sono stati sempre tutti molto disponibili e gentili. Sto per uscire guarita, per me è già una vittoria. Non so come altro ringraziarli se non esprimendo queste parole di riconoscenza».