Compleanno speciale per Anna, sulla torta 100 candeline

CASTELPLANIO – Mamma, nonna, bisnonna e trisavola (trisnonna), questi sono i nomi con cui Anna si è sentita chiamare in questo secolo di vita.

Il calendario le dà 25 anni, ma con fierezza Anna afferma di averne 100 e per poter festeggiare tutti gli anni dichiara la sua data di nascita essere il 28 febbraio.

In occasione di questo traguardo la sua famiglia numerosa, composta da tre figli, sette nipoti, sette pronipoti,un “propronipote”, e tanti altri familiari si sono riuniti nella sua casetta di Pozzetto.

A rendere la giornata ancora più bella e festosa hanno accolto l’invito le autorità comunali di Castelplanio, il sindaco, Fabio Badiali, e il vicesindaco Giuseppe Montesi, oltreché il parroco, Don Igor, di Santa Maria delle Moie, i quali hanno reso omaggio a questo compleanno speciale.

Il divertimento non è mancato, grazie alla simpatica e vivace animazione di Massimo e Patrizia, i quali si son presentati a suon di fisarmonica intonando canzoni paesane tra cui “Quel mazzolin di fiori”, che Anna non ha esitato a cantar con loro.