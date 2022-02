Complesso La Fornace - ex Cartiera al centro di un progetto di autorecupero | Password Magazine

JESI – Il complesso La Fornace al centro di un intervento di edilizia agevolata in autorecupero. Il progetto è promosso il Comune di Jesi e cofinanziato dalla Regione Marche con un contributo a fondo perduto di oltre 560 mila euro, corrispondenti a circa 40.50 mila euro per ogni appartamento, in relazione alle caratteristiche e alle dimensioni dell’alloggio.

Dall’immobile all’incrocio tra via Diaschi e via della Fornace, davanti al parco del Ventaglio e a un chilometro dal centro storico – attualmente un manufatto incompiuto – saranno ricavati 12 alloggi da assegnare, sino ad esaurimento, a cittadini in possesso dei requisiti previsti. Gli aventi diritto diventeranno soci della Cooperativa Edilizia di Abitazione San Martino (soggetto attuatore) che realizzerà l’opera grazie alla collaborazione con la Cooperativa sociale Spazio Comune (soggetto gestore). «Il recupero della struttura – fa sapere l’assessore ai Lavori pubblici Roberto Renzi – ci dà anche l’occasione riqualificare una zona che è rimasta incompleta. Insieme infatti all’edificio, sarà sistemata anche il tratto di strada, ancora di proprietà privata ma che, una volta formalizzati tutti i passaggi, potrà essere oggetto di intervento da parte del Comune di Jesi. Questa è l’occasione per dimostrare che le zone periferiche non sono assolutamente lasciate in uno stato di abbandono ma che ovunque cerchiamo di intervenire».

I 12 appartamenti avranno una superficie calpestabile tra gli 80 e i 95 metri quadri e una superficie commerciale tra i 133 e 193 metri quadri con prezzi oscillanti dai 140 ai 225 mila euro. Gli appartamenti avranno un livello di qualità elevata, classe energetica A, riscaldamento a pavimento, impianto termo-autonomo con tecnologia di ultima generazione.

«La cooperativa – fa sapere Fabio Romagnoli, presidente della cooperativa San Martino – ha acquistato da poco questo fabbricato per la realizzazione di 12 alloggi a prezzi effettivamente molto vantaggiosi. Una vera occasione per chi vuole acquistare casa». Quattro gli appartamenti già assegnati, i lavori potrebbero iniziare già dalla prossima primavera e il cantiere avrà durata stimata di 16 mesi.

La progettazione è curata dallo Studio Archee di Jesi, l’intervento finanziato da Banca Popolare Etica. «L’autorecupero – spiega Marco Gargiulo, presidente Cooperativa Spazio Comune – consiste nel coinvolgimento attivo dei futuri proprietari che, durante il tempo libero dal lavoro, collaboreranno alla realizzazione del progetto, sia con attività di cantiere, sia con attività extra. E’ possibile coinvolgere fino a 2 persone per ogni nucleo familiare, uomini e donne, anche senza esperienza, che complessivamente dovranno lavorare circa 900 ore. Grazie anche all’intervento dell’Amministrazione comunale, della quale siamo partner, con grande piacere andiamo a fare un intervento di rigenerazione urbana all’interno del territorio».

«Finalmente – sono le parole del sindaco Massimo Bacci -, siamo di fronte alla soluzione più adatta rispetto a quelle individuate precedentemente (complesso San Martino e Giuseppine, ndr). I cittadini ora potranno disporre di una soluzione d’avanguardia sia per la posizione che per la tipologia di immobile. Il progetto permetterà inoltre il recupero di questa parte della città che mancava proprio rispetto a questa struttura, da una decina d’anni rimasta ferma e incompleta».

All’indirizzo www.consorziosolidarieta.it/jesi/ è possibile visualizzare le planimetrie e la stima del costo di ogni singolo appartamento, nonché compilare online la manifestazione di interesse. Una volta terminati gli appartamenti si può accedere a una lista di riserva.