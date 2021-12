Comunità di Monsano in lutto, addio a Don Savino | Password Magazine

L’intera comunità di Monsano piange la scomparsa di Don Savino Capogrossi, deceduto questa mattina all’età di 87 anni. Amato e stimato da tutti i cittadini Don Savino ha trascorso la sua vita in parrocchia diventando un punto di riferimento per i tanti fedeli della comunità monsanese.

Era il 1960 quando Don Savino veniva consacrato sacerdote dal vescovo G. Battista Pardini e per oltre 50 anni è stato il parroco del paese. A lui la guida delle quattro chiese locali, San Pietro, SS. Sacramento, Santa Maria fuor di Monsano e Aroli, dove ha avuto modo di celebrare tanti battesimi, matrimoni, cresime, comunioni e messe. Nel 1974 ha ideato il Palio di San Vincenzo, la manifestazione folckloristica più antica e longeva della Vallesina, in onore del medesimo patrono. E in tutti questi anni ha portato avanti tantissime iniziative religiose, sociali e culturali per la comunità di Monsano. «Lo ricordiamo con il sorriso e la sua grande forza – scrive in un post l’Associazione Culturale Monsano Cult – lo ricordiamo con quell’entusiasmo travolgente che non si è mai spento nel tempo. Lo ricordiamo con quello stesso affetto e stima che ci aveva dimostrato negli anni e che si era fatto più forte in quest’ultimo periodo. Ci siamo scambiati idee, proposte, consigli e ci siamo fatti alcune promesse su Monsano che abbiamo mantenuto e che manterremo in futuro. Grazie don Savino! Grazie di cuore, riposi in pace».

Domani, mercoledì 8 dicembre, sarà allestita la camera ardente nella chiesa di San Pietro Apostolo di Monsano a partire dalle 11.oo. I funerali si svolgeranno giovedì 9 dicembre alle ore 15.00 nel Duomo di Jesi.