Con l'Ente Palio si entra nel «Nuovo Mondo»: si riparte da Federico II | Password Magazine

JESI – Finalmente è giunto per l’Ente Palio San Floriano il momento di lanciare il primo dei tre, per ora, progetti legati al tema dell’anno “Nuovo Mondo”. Un filone che guiderà le attività dei prossimi 12 mesi, tutte completamente nuove ispirate dal motto “cambiamo le abitudini e conserviamo i principi”. Viaggio alla scoperta del nostro passato, questo il nome della rassegna dentro la quale verranno svolti una serie di corsi culturali dedicati alla storia e ai personaggi del territorio.

Il primo partirà mercoledì 5 maggio alle ore 18:45 presso il Museo Federico II, partner dell’iniziativa, è si chiamerà “Viaggio alla scoperta dello Stupor Mundi” dedicato all’imperatore nato a Jesi. Sarà composto da tre lezioni, una a settimana, all’interno del museo, strutturate per formare i partecipanti sulla figura di Federico II con il rilascio finale di un attestato di partecipazione. La prima lezione vedrà i saluti del presidente dell’Ente Palio Emanuel Santoni e una spiegazione del tema “Nuovo Mondo” intrapreso dall’associazione. A seguire il primo formatore sarà Matteo Baleani, socio dell’Ente Palio ed esperto di comunicazione, per un approfondimento sull’importanza di riscoprire e comunicare la figura dell’imperatore al giorno d’oggi. Successivamente Lucia Basili, Direttrice del museo, prenderà il timone e dopo un’introduzione sul personaggio tratterà l’argomento “Federico II: Stupor Mundi o Anticristo?”. La settimana successiva, il 12 maggio sempre alle 18:45, sarà il turno di Alessia Giuliani, operatrice museale, che racconterà “La vita di Federico II”. L’ultima lezione, con il ritorno di tutti i formatori, si svolgerà mercoledì 19 per trattare l’argomento “Federico II tra diplomazia e cultura”.

Il numero di partecipanti sarà limitato, nel rispetto delle normative anticovid, e verrà data precedenza a chi prima lo comunica all’Ente Palio San Floriano tramite i loro canali o telefonando al numero 331 653 5639. La partecipazione è gratuita ma riservata ai soci dell’Ente Palio San Floriano. Per associarsi e quindi poter partecipare al corso (e liberamente poi a tutte le altre iniziative) basterà chiamare lo stesso numero o recarsi presso la sede dell’associazione in Piazza Baccio Pontelli.