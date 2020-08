Concerto al tramonto sulla «Scarpa» di Morro d'Alba | Password Magazine

MORRO D’ALBA – Nel pieno di una stagione estiva che sta facendo scoprire il piacere di viaggiare in Italia a caccia dei piccoli borghi, si inserisce un evento originale e suggestivo giunto ormai alla sua terza edizione: il Concerto al Tramonto nel Camminamento di Ronda di Morro d’Alba.

Il piccolo centro marchigiano sta vivendo un fermento culturale senza precedenti. Dopo aver riaperto agli eventi ripartendo con la cultura il 7 di giugno, le attività del borgo sono continuate con una serie di appuntamenti che hanno garantito l’accoglienza turistica, ogni weekend e durante la settimana, in piena sicurezza, facendo in modo che le visite fossero diluite in più giorni ma costantemente presenti in queste settimane. Dopo il Radioteatro di Luca Violini, la rassegna cinematografica dedicata al mondo della musica curata dallo scrittore Alessandro Morbidelli, e gli eventi nazionali di Calici di Stelle, il Borgo dei desideri e la Notte Romantica, a Morro d’Alba torna domani 16 agosto il Concerto al Tramonto nel Camminamento di Ronda.

Questo appuntamento, giunto al terzo anno, intende valorizzare il luogo simbolo del piccolo centro marchigiano, il Camminamento di ronda la Scarpa, monumento architettonico unico in Europa, svelandone il fascino in uno dei momenti più affascinanti, quello del tramonto. La musica è in grado di enfatizzare l’atmosfera che si viene a creare con il gioco di luci naturali, rendendo lo spettacolo indimenticabile.

L’ originale impianto urbanistico che caratterizza Morro d’Alba, uno dei borghi più belli d’Italia, consente di accogliere gli spettatori nella porzione più ampia del camminamento, in prossimità di una delle due torri panoramiche che si affacciano verso la campagna e il mare Adriatico.

Gli artisti invitati ad essere i principali artefici di questa magica atmosfera sono i membri del quartetto musicale “Il Canto della Terra”: Fabrizia Broglia – Oboe, Monica Micheli – Arpa Classica, Claudio Bevilacqua – Chitarra, Marco Tarantelli – Contrabbasso.

La musica e le luci della sera avvolgeranno i presenti trasportandoli in un’atmosfera onirica, sarà un viaggio suggestivo e coinvolgente in un luogo magico: il Camminamento di ronda di Morro d’Alba.

La serata si concluderà presso la vicina piazza Barcaroli, interna alle mura del castello. I partecipanti avranno infatti l’opportunità di trattenersi per un’apericena, così da unire il piacere creato dall’ascolto della musica, alla delizia della cucina marchigiana e l’eccellenza del vino Lacrima e del Verdicchio gustati all’aperto sotto un cielo stellato.