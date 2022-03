Confartigianato, Cristina Brunori presidente del comitato territoriale Vallesina | Password Magazine

JESI – La prima Assemblea territoriale del XVI Congresso di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino ha eletto l’imprenditrice Cristina Brunori come nuova Presidente del comitato territoriale della Vallesina. Succede a Silvano Dolciotti. La Brunori ha accolto l’elezione con entusiasmo e ben consapevole di quelle che sono le priorità della Vallesina, un territorio ricco di potenzialità, nonostante le tante difficoltà del momento.

«Voglio affrontare i problemi reali, quelli con i quali gli imprenditori si confrontano quotidianamente. Per questo convocherò il prima possibile il comitato territoriale per capire quali sono le problematiche dei comuni della Vallesina – ha detto Brunori -. Per quanto riguarda Jesi ci saranno le elezioni per il rinnovo dell’amministrazione comunale e uno dei miei primi impegni sarà quello di confrontarmi con i componenti del comitato e chiedere un incontro con tutti i candidati per esporre loro quali sono le priorità per le imprese che rappresento».