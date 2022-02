Confartigianato e Comune di Jesi, sottoscritto protocollo di intesa per «Job Talent» | Password Magazine

JESI – Il segretario di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino, Marco Pierpaoli e il sindaco di Jesi, Massimo Bacci hanno sottoscritto ieri mattina un Protocollo di intesa per la promozione di «Job Talent» il portale voluto dalla Confartigianato per favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

Da ben prima che scoppiasse l’emergenza Covid, Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino era impegnata nel cercare soluzioni per essere vicina alle aziende alla ricerca di personale qualificato e a chi invece era in cerca di occupazione.

Guardando anche all’esperienza avviata dalla Regione Lombardia, è stato così aperto il portale “JobTalent”, già attivo sul territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino, che in un anno ha fatto registrare moltissime richieste di informazioni e numeri importanti: si sono iscritti oltre 500 lavoratori di qualsiasi età, proponendosi per le mansioni più diverse.

Circa 300 le richieste di interesse pervenute dalle imprese e 70 gli annunci pubblicati per figure come impiegati, ma soprattutto operai specializzati (elettricisti, idraulici, autoriparatori e autotrasportatori).

300 le candidature arrivate.

“JobTalent” svolge una duplice funzione: da un lato è una vetrina attraverso la quale le aziende possono presentare, in modo totalmente gratuito, le proprie vacancies e i lavoratori la propria candidatura; dall’altro, ha una funzione informativa in merito alle agevolazioni e agli strumenti di accesso al mercato del lavoro.

Inoltre il portale vuole aiutare i ragazzi ad orientarsi nella scelta del percorso di studio, evidenziando quali sono le figure e i profili più richiesti.

Fondamentale per far conoscere il progetto “JobTalent” e l’utilizzo della sua piattaforma, è però la collaborazione con le istituzioni del territorio e il protocollo di intesa sottoscritto con il Comune di Jesi è particolarmente significativo per le ricadute che potrà avere su un territorio molto vasto.

Attraverso l’assistenza di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino, sarà supportato il processo di reclutamento di figure da parte delle imprese e ci saranno maggiori opportunità di inserimento/reinserimento lavorativo per i lavoratori. Nel rispetto dei protocolli Covid, si cercherà di favorire questo processo con incontri e percorsi di orientamento sul territorio nei quali coinvolgere imprese e lavoratori.

«Noi, come Confartigianato, vogliamo mettere al centro il lavoro, non solo finalizzato ad uno stipendio, ma come costruzione del domani e quindi lavoriamo per creare opportunità per le imprese del territorio. Job Talent, non vuole sostituirsi all’attività degli uffici di collocamento, ma è uno strumento che ha l’obiettivo di aiutare ad incrociare la domanda di lavoro dei giovani, ma anche dei meno giovani e le offerte occupazionali che arrivano dai nostri imprenditori. Le amministrazioni comunali e i sindaci sono i primi interlocutori sul territorio per collaborare e i risultati stanno arrivando», ha sottolineato Marco Pierpaoli.

«In Giunta abbiamo deliberato con grande convinzione l’adesione a questo protocollo- ha detto il sindaco di Jesi, Massimo Bacci– riconosciamo in Confartigianato un rappresentante molto autorevole del mondo del lavoro. Grazie per iniziative come questa di Job Talent che tutelano gli associati, ma danno nello stesso tempo l’opportunità ai cittadini che cercano lavoro di entrare in contatto con le aziende. Specialmente in questo modo si è vicini ai giovani che hanno la necessità di avere prospettive più rosee rispetto alla situazione che si vive ora».

Marco Toccaceli, responsabile dell’ufficio di Jesi della Confartigianato ha parlato dell’importanza di uno strumento come Job Talent in un territorio complesso dal punto di vista dell’occupazione e colpito da diverse crisi aziendali.

Claudio Viola, coordinatore dell’Area lavoro e referente per la zona di Jesi di Job Talent, ha illustrato il funzionamento del portale, che è molto semplice e intuitivo, e ha spiegato come i profili più ricercati siano quelli tecnici.

Presente alla conferenza stampa anche Silvano Dolciotti, presidente del Comitato territoriale di Jesi della Confartigianato, che ha ribadito come la collaborazione tra l’Associazione e il Comune sia preziosa per l’economia locale soprattutto in questo momento di forte difficoltà.

Tutti dettagli, per imprese e lavoratori interessati a conoscere e utilizzare il portale Job Talent, si possono trovare nel sito www.confartigianatoimprese.net/jobtalent.

In chiusura di conferenza stampa Pierpaoli ha ribadito la volontà della Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbino di essere vicina alle persone e ovviamente alle imprese che si trovano ad affrontare enormi difficoltà per l’aumento dei costi dell’energia e a ricordato che a disposizione per una consulenza sulle scelte più adatte per ogni singola realtà, c’è il Numero Verde 800 229310.