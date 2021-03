Confartigianato: formazione e giovani per andare oltre il Covid | Password Magazine

«I due progetti rientrano nelle nostre strategie a sostegno dell’accesso dei giovani nel mondo del lavoro al termine del percorso scolastico – ha spiegatoPresidente di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino – e sono stati patrocinati dalla Camera di Commercio delle Marche. Anche se con modalità adattate alla pandemia, non abbiamo voluto interrompere il fondamentale ruolo dell’Associazione nel promuovere l’integrazione delle giovani eccellenze, che rappresentano il futuro e il patrimonio vivo del nostro tessuto economico-sociale».

«I concorsi hanno rappresentato un momento d’impegno attivo e creativo – ha confermato Marco Pierpaoli, Segretario Generale di Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbino – è stata anche una bella occasione per movimentare l’uniformità dell’iter didattico a distanza. Per il “Valdimiro Belvederesi», dedicato all’indimenticato Presidente della nostra Associazione, abbiamo coinvolto ben 62 studenti, coordinati da 7 docenti. Abbiamo simulato con loro la gestione di un cliente in autofficina in questa fase post-covid, come prova per il concorso. La difficile prova è stata affrontata dagli studenti degli Istituti Marconi-Pieralisi di Jesi, IIS Podesti di Ancona, Corinaldesi di Senigallia ed Arcevia, dimostrando interesse, passione e soprattutto competenza professionale, quest’ultima molto apprezzata dagli imprenditori del settore chiamati al ruolo di esaminatori». «La selezione non è mai semplice quando si hanno di fronte studenti preparati – ha raccontato Gianluca Guidi, Presidente Confartigianato Autoriparazione – tuttavia la classe 5 MAT dell’IIS “Podesti-Onesti” si è distinta nella prova per la perfetta esecuzione di tutte le fasi e le azioni previste, realizzando anche una ripresa video, fungibile come strumento didattico per il futuro».