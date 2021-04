Confartigianato, incontro con il Comune di Maiolati: «Ragionare sulla ripartenza» | Password Magazine

MAIOLATI SPONTINI – Mercoledì si è svolto un incontro tra il neo responsabile territoriale Confartigianato della Vallesina Marco Arlia ed il sindaco di Maiolati Spontini, Tiziano Consoli sui temi del territorio.

«Ragionare sulla ripartenza subito! – sostiene Arlia – è necessario iniziare a mettere in cantiere i progetti rimasti fermi nei cassetti causa Covid».

Gianna Scortechini, titolare dello Ar.Co. con la quale si sta cercando di sviluppare iniziative sul commercio per rilanciare le attività. Presente all’incontro anche, titolare dello Studio Gamma di Moie, e referente per il gruppo di imprese. con la quale si sta cercando di sviluppare iniziative sul commercio per rilanciare le attività.

Afferma Gianna Scortechini: «Il nostro territorio può essere molto attrattivo, basta non disperdere le energie e lavorare tutti per un obiettivo comune di rilancio. Bisogna incentivare la ripresa subito in vista della bella stagione e poi sviluppare anche una proposta per il prossimo Natale. So che sembra lontano ma il tempo corre veloce e a settembre serve partire già con le idee chiare».

In questo senso la Confartigianato ha ragionato insieme all’Amministrazione su una serie di iniziative per il commercio: «La nostra scuola per imprenditori aiuta ormai da 16 anni a crescere e gestire le dinamiche aziendali e del mercato – fa sapere Marco Arlia -. Quest’anno essendo on-line è aperta a tutte le imprese che vogliono conoscere opportunità e strumenti di gestione, oltre alle agevolazioni disponibili».

Il focus si è poi spostato sulle opportunità derivanti dall’evoluzione del turismo sostenibile, la cosiddetta low touch economy, esigenza dettata dal Covid di restare a distanza e quindi diluiti nel territorio.

«L’estate scorsa c’è stato un boom delle prenotazioni nelle nostre valli e dobbiamo lavorare per stabilizzare questo trend e attrarre investimenti per creare posti di lavoro, soprattutto in un momento di crisi delle industrie che delocalizzano – conclude Arlia -. Ringrazio il sindaco Consoli per la disponibilità, abbiamo davanti grandi sfide da vincere insieme!».