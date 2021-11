Consulta Nuove Generazioni presenta "Tutto di Me", libro di Francesco Venturi | Password Magazine

JESI – La Consulta delle Nuove Generazioni, per il suo primo evento pubblico, ha deciso di iniziare con la presentazione di un libro di poesie. Bellezza, pensiero e profondità, qualità che esprimono al meglio il valore dei giovani. E c’è un valore aggiunto; infatti l’autore del libro è Francesco Venturi, brillante membro della Consulta che ha recentemente pubblicato la sua prima raccolta di poesie intitolata Tutto di me.

Sabato 13 Novembre alle 17:30 presso la Chiesa di San Nicolò in Corso Matteotti proporremo una frizzante ed intrigante presentazione dell’opera.

La serata non mancherà di interessanti interventi e ospiti speciali. Sarà con noi tramite collegamento Mauro Biani, famoso fumettista e creatore della copertina; tramite un contributo video registrato, parteciperà anche Achille Lauro, autore della prefazione e postfazione.

Inoltre, ci saranno importanti presenze in sala, persone che hanno segnato il cammino di Francesco: come Consulta ospiteremo infatti le professoresse Rita Armati e Maria Teresa Brizzi, ex insegnanti di Francesco che lo hanno accompagnato nelle diverse fasi di realizzazione dell’opera.

A portare i saluti dell’amministrazione comunale ci sarà l’assessore alle politiche giovanili Marisa Campanelli.

Questo evento rientra tra le proposte della Consulta delle Nuove Generazioni, che si è subito spesa con determinazione per comprendere e affrontare le necessità dei giovani allo scopo di fornire contributi per favorire la crescita culturale, sociale e politica della città.