Controlli anti-droga dei carabinieri, tre giovani nei guai | Password Magazine

JESI – Giovani controllati e trovati in possesso di marijuana. A lavoro la task force della Compagnia dei Carabinieri di Jesi, impegnata da settimane al contrasto della detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti tra i più giovani. L’aliquota Radiomobile e la stazione di Moie di Maiolati Spontini hanno scovato un luogo di ritrovo di giovani e giovanissimi, un posto dove si riunivano, molto probabilmente, per cedere o consumare stupefacente. Dieci ragazzi, tutti maggiorenni tranne uno, sono stati controllati e tre di loro trovati in possesso di sostanza stupefacente del tipo marijuana. A due è stato riconosciuto l’uso personale, al terzo la detenzione illecita di modica quantità. I circa 4 grammi di marijuana ed un bilancino di precisione sono stati sequestrati. Continuerà incessante l’attività di contrasto posta in essere dai Carabinieri della Compagnia di Jesi per fronteggiare il fenomeno della cessione e consumo di stupefacente da parte di giovani e minorenni.