Controlli anticovid, sanzionato un bar jesino | Password Magazine

JESI – Nell’ambito dei controlli anticovid, la Squadra Amministrativa e di Sicurezza della Questura, unitamente al personale del Commissariato di Polizia di Stato jesino, ha proceduto a sanzionare il titolare di un bar di Jesi, a cui sono state comminate tre violazioni amministrative: una sanzione è stata elevata per l’assenza del cartello previsto dalla normativa che dispone quante persone possono accedere al locale, una per la mancata esposizione della licenza/autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande ed infine un’altra per la mancata esposizione delle tabelle dei superalcolici.

Nella stessa giornata, sempre su Jesi, sono stati controllati, altri tre esercizi (un bar e due ristoranti), siti nei pressi della Stazione ferroviaria, nell’ambito delle ispezioni non sono emerse criticità rispetto alle prescrizioni della normativa anti assembramento.