Controlli antidroga, tre giovani segnalati per possesso di stupefacenti

CHIARAVALLE – Festività sotto controllo. Intensificati i servizi di prevenzione e repressione in materia di stupefacenti da parte della Compagnia Carabinieri di Jesi, da diverso tempo impegnata in mirati controlli disposti dal Comando Provinciale di Ancona. Nella serata di ieri a Chiaravalle i militari della locale Stazione hanno proceduto al sequestro amministrativo di complessivi 6,45 grammi di sostanza stupefacente (tra hashish, marijuana e cocaina) rinvenuta, a seguito di perquisizione, nella disponibilità di tre giovani del posto, d’età compresa tra i 18 e i 27 anni. Gli stessi sono stati segnalati alla Prefettura di Ancona per uso personale di sostanze stupefacenti. Uno di loro è stato trovato anche in possesso di un coltello a serra manico (sottoposto a sequestro penale) ed è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Durante il periodo natalizio continueranno i servizi di

prossimità della Compagnia di Jesi per garantire la massima sicurezza ai cittadini.