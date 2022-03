Controlli carabinieri, denunciate tre persone | Password Magazine

ANCONA – Durante il fine settimana appena trascorso i Carabinieri della Compagnia di Ancona hanno svolto un’intensa attività di controllo su tutto il territorio cittadino, che ha condotto alla denuncia in stato di libertà di tre persone – di età compresa tra i 18 e i 37 anni, ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di guida in stato di ebbrezza e violazione degli obblighi imposti dal foglio di via obbligatorio – e all’identificazione complessiva di 210 soggetti.

Due conducenti indisciplinati, un 37enne ed un 29enne, sono stati controllati – in diverse circostanze – in Via Cameranense e Corso Stamira nella nottata del 5 marzo mentre erano alla guida dei propri veicoli, una Jaguar e una 500 Abarth: sottoposti ad accertamento etilometrico, sono risultati positivi con tasso di 1.58 e 1.77 g/l. Per entrambi è scattato il ritiro della patente e la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona.

Sempre nel pomeriggio di sabato – nell’ambito di un servizio ad ampio raggio finalizzato a reprimere fenomeni di violenza, svolto per le vie del centro, in particolare Via Podesti, Via Astagno e Via Giardini, in cui sono stati impiegati equipaggi delle Stazioni di Ancona Centro, Brecce Bianche e Collemarino e del NORM (anche in abiti civili) e che ha condotto all’identificazione simultanea di 25 giovanissimi – è stato denunciato in stato di libertà un 18enne, responsabile della violazione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Ancona: il provvedimento gli era stato notificato lo scorso mese di gennaio ed aveva una validità di 3 anni ma il giovane, nonostante ciò, è stato sorpreso dagli operanti in questa Via I Maggio.