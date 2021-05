Controlli dei carabinieri, due arresti | Password Magazine

ANCONA – Sono due gli arresti eseguiti domenica pomeriggio ad Ancona per mano dei carabinieri.

A finire nei guai una donna di 56 anni perché colta in flagranza per evasione, essendo già sottoposta agli arresti domiciliari per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Durante l’attività di controllo, i militari della Stazione di Ancona Centro hanno scoperto che la donna, già condannata ai domiciliari, non si trovava all’interno dell’abitazione. Poco dopo, riuscivano a rintracciarla nelle vicinanze, senza un giustificato motivo. La donna è stata di nuovo messa ai domiciliari in attesa stamattina della direttissima.

Successivamente, i carabinieri sono riusciti a individuare un soggetto destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Teramo per reati di estorsione e lesioni personali avvenuti ad Alba Adriatica. Si tratta di un uomo di origine cinese, classe ’67, rintracciato ad Ancona dove si era trasferito: i militari lo hanno trasferito alla casa circondariale di Montacuto dove sconterà una pena di due anni e undici mesi.