Controlli dei carabinieri, quattro giovani nei guai per droga e alcol alla guida | Password Magazine

JESI – Controlli dei carabinieri, sono quattro i giovani finiti nei guai per uso e abuso di alcol e droga nelle ultime 24 ore.

La Compagnia Carabinieri di Jesi ha svolto servizi mirati al contrasto dello spaccio e della detenzione illegale delle sostanze stupefacenti, oltre alle attente attività di controllo alla circolazione stradale. Nell’ambito di queste attività, uno straniero maggiorenne jesino è stato trovato in possesso di una confezione in cellophane di cocaina, circa 10 grammi per la precisione. Inoltre altri due ragazzi, sempre nei pressi del comune, sono stati pizzicati con piccole dosi di hashish, poco meno di 2 grammi. Infine sempre un giovane della provincia dorica è stato trovato alla guida in chiaro stato di ebbrezza. I controlli mirati ed intensi, hanno riguardato sia la verifica dei requisiti per gli spostamenti nell’ambito delle prescrizioni governative in materia di COVID-19, che la prevenzione sul territorio.

Nello specifico sono state controllate, nelle ultime 24h, 160 persone con relativi 138 veicoli, con i risultati sopra riportati. Continuerà il massimo impegno dei militari della Compagnia Carabinieri di Jesi circa la prevenzione dei reati predatori ed in materia di stupefacenti, nonché nella verifica delle disposizioni sul COVID-19.