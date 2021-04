Controlli dei carabinieri, sanzioni per violazioni al volante e in materia anti-covid | Password Magazine

ANCONA – Quasi una ventina le sanzioni effettuate nel corso del fine settimana dai carabinieri della Compagnia di Ancona, nel corso del servizio che ha interessato varie zone del capoluogo e impegnato numerose gazzelle. Il bilancio è di sette persone sanzionate per aver violato le misure di contenimento, una donna multata per guida in stato di ebrezza nonché dieci automobilisti sanzionati per condotte di guida pericolose, con tre patenti ritirate.

Incessante e capillare il controllo del territorio dei militari che, nelle ultime 48 ore, hanno intensificato il dispositivo areale di prevenzione predisposto dal Comando Provinciale effettuando una serie di mirati controlli sia per garantire l’osservanza delle vigenti disposizioni in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che per rassicurare la popolazione con la presenza visibile sul territorio di numerose pattuglie di «pronto intervento».

Ieri pomeriggio, alle ore 16.15, sulla Sp Cameranense, i militari della Sezione Radiomobile del Norm di Ancona, , guidati dal capitano Vittorio Tommaso De Lisa, hanno sorpreso alla guida di un’autovettura una 46enne anconetana con un tasso alcolemico pari a 0,79 g/l. Per tale ragione per la donna è scattata una sanzione amministrativa pari a euro 543, con conseguente ritiro della patente e affidamento dell’autovettura a persona idonea alla guida giunta sul posto.

I carabinieri del Norm hanno anche elevato nel medesimo contesto ulteriori sanzioni: tre persone per aver violato il cosiddetto “coprifuoco”, due per non aver rispettato il divieto di spostamento in entrata e in uscita dei territori dalle aree arancioni in assenza di comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, una per non aver rispettato il divieto di spostamento tra regioni e una perché non indossava la mascherina.

L’attività straordinaria di controllo del territorio ha consentito di attuare diversi posti di controllo di identificare 167 persone, di controllare 95 veicoli, tre locali pubblici e 25 persone sottoposte agli arresti domiciliari, di eseguire tre perquisizioni personali e veicolari nonché sei interventi per segnalazioni di persone e/o veicoli sospetti pervenute al numero di emergenza “112” ed elevare 10 contravvenzioni ai sensi del codice della strada nei confronti di automobilisti per condotte di guida pericolose.

In particolare l’importo complessivo delle sanzioni comminate ammonta a 1.500 euro e prevede la decurtazione di un totale di 65 punti nonché il ritiro di due patenti di guida per il sorpasso di altro veicolo in prossimità di una curva.